Grote paniek in kerk München door ’verwarde man’: 24 gewonden

MÜNCHEN - Een 36-jarige man heeft in München tijdens een paasdienst in de Sint-Pauluskerk zaterdag grote paniek veroorzaakt. Kerkgangers dachten dat hij een aanslag zou plegen. In het vluchtgedrag en de chaos die daarop volgde, raakten 24 gelovigen gewond.