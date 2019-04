Weerloos meisje in gezicht geslagen en geschopt

Het meisje wordt aan haar haren getrokken en geslagen, zo is te zien. Omstanders doen niets om haar te helpen. Een bijstander schopt haar zelfs in het gezicht, terwijl ze weerloos op de grond ligt.

Het geweldsincident zou in het Zuiderpark plaats hebben gevonden. Wanneer en wat de aanleiding voor de ruzie is, is onduidelijk.

Onderzoek

De beelden werden zondag op Twitter gedeeld en massaal opgepikt. De politie liet daarop weten dat het filmpje onder de aandacht is en wordt gedeeld met het basisteam van Rotterdam. „Bij een eventuele aangifte kan het filmpje gebruikt worden als bewijsmateriaal”, aldus het bericht. Een ieder die meer filmpjes of foto’s van het incident heeft, wordt verzocht die te delen met de politie.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.