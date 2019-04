Verdachten dood journaliste Londonderry vrijgelaten

De journaliste stond naast een politieauto toen ze door een kogel in haar hoofd werd geraakt. Agenten werden ook bekogeld met molotovcocktails.

McKee werd donderdag doodgeschoten bij rellen in de Noord-Ierse stad Londonderry door iemand die waarschijnlijk op de politie aan het schieten was. De schutter en veroorzakers van de rellen horen volgens de politie bij de Real Irish Republican Army (RIRA). Op beelden is te zien dat de schutter een masker draagt.

De spanningen zijn toegenomen in de aanloop naar Pasen. Dan herdenken republikeinen de Paasopstand van 1916 tegen de Britse heerschappij in Ierland.