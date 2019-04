’Zelfmoordterroristen pleegden aanslagen Sri Lanka’

Zonder enige waarschuwing kunnen de terroristen toeslaan in toeristische gebieden, het openbaar vervoer of winkelcentra, meldt het Amerikaanse ministerie. „Terroristen zijn continu bezig met het plannen van nieuwe aanslagen in Sri Lanka”, zo klinkt het.

Bij acht verschillende explosies zondag kwamen honderden mensen om het leven, waaronder één Nederlandse vrouw. De eerste zes explosies in kerken en hotels, nagenoeg gelijktijdig, waren aanslagen door zelfmoordterroristen. Dat meldt een forensisch expert van het Sri Lankaanse ministerie van Defensie volgens persbureau DPA.

Wat weten we tot nu toe?

Zondag waren er zes aanslagen, gevolgd door nog twee

Doelwit: kerken in het hele land en luxe hotels in hoofdstad Colombo

Lokale autoriteiten melden 290 doden, onder wie een Nederlandse vrouw en nog 37 buitenlanders, en meer dan 500 gewonden

Regering heeft sociale media geblokkeerd

De aanslagen zijn nog niet opgeëist; wel zijn er 24 arrestaties verricht door de politie

Inlichtingendiensten hadden informatie over dreiging, maar dat leidde niet tot actie van de regering

Bom gevonden bij luchthaven in Colombo, onschadelijk gemaakt door luchtmacht

Sri Lanka werd op paaszondag opgeschrikt door het nieuws van zes vrijwel gelijktijdige explosies. Later volgden nog een zevende explosie in een hotel in de buurt van een dierentuin en een achtste in een wooncomplex in Dematagoda. Mogelijk gebeurde dat bij een inval om de verdachten te pakken te krijgen.

’Huilende kinderen’

Onder meer in het luxe hotel Shangri-La vielen dodelijke slachtoffers, volgens ooggetuigen door zelfmoordterroristen met een rugzak om, die in de vroege morgen nog ’gewoon’ in de rij stonden voor het ontbijt. Een Australische ooggetuige spreekt tegen radiostation 3AW over ’een absolute slachtpartij’. „Mensen schreeuwden. Dode lichamen lagen overal”, vertelt hij. „Huilende kinderen, kinderen op de grond, ik weet niet of ze dood waren. Het is gewoon absurd.”

Tekst loopt verder onder video.

Ook werd diezelfde dag nog een pakketje gevonden in de buurt van het internationale vliegveld van hoofdstad Colombo. De Sri Lankaanse luchtmacht heeft het explosief onschadelijk gemaakt. Maandagmorgen is de avondklok opgeheven. Ondertussen heeft nog steeds niemand de aanslagen opgeëist.

Waarschuwing

Tien dagen geleden werd nog een waarschuwing uitgedaan over mogelijke dreiging voor kerken van een radicaal islamitische groepering. De National Thowheeth Jama'ath (NTJ) zou aanslagen hebben gepland, zo was bekend bij inlichtingendiensten, maar die informatie leidde niet tot actie van de regering. NTJ is een groepering radicale moslims die vorig jaar verantwoordelijk werd gehouden voor de vernieling van boeddhistische beelden.