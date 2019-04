Selfie met poserende gorilla’s gaat viraal

De dieren ’lijken te poseren’, zo schrijven internationale media. Mathieu Shamavu plaatste het beeld vanuit het Nationale Park Virunga afgelopen donderdag op Facebook. „Another day at the office”, schreef hij erbij.

Tekst loopt verder onder de foto.

Het UNESCO-gebied is een van de oudste beschermde gebieden van Afrika en wordt beschermd door 600 rangers. Shamavu wordt overdonderd met reacties. „Een ongelofelijke foto”, schrijft iemand. „Dank voor jullie werk en vasthoudendheid.”

Hechte relatie

Volgens de website van het park leeft een derde van de bedreigde berggorilla’s in dat park. De gorilla’s zijn gewend aan de aanwezigheid van mensen. „Er is een band die ons verbindt, wij wachters en de gorilla’s. Onze relatie is zeer, zeer hecht”, zegt hoofdopzichter Andre Bauma.

Dat de apen geen probleem hebben met de opzichters, blijkt ook uit de foto. „Zij weten dat jullie de beschermers zijn”, schrijft iemand. Een ander stelt dat de rangers ’apen beschermen alsof het hun eigen familie is’. „Dit is een geweldig kantoor”, besluit iemand. „Ga door met jullie moedige werk.”