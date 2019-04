Sri Lanka: radicaal-islamitische groep zit achter aanslagen

De NTJ is een relatief onbekende groep, die eerder in verband is gebracht met de vernieling van boeddhistische beelden.

Sri Lanka is van plan internationale hulp te vragen bij het onderzoek. Er zijn aanwijzingen dat de ,,lokale terroristen'' steun kregen van buitenlandse terreurorganisaties, meldt het kantoor van president Maithripala Sirisena.

Sirisena gaat ook een landelijke noodtoestand uitroepen. Die moet maandag om middernacht (20.30 uur onze tijd) van kracht worden. Veiligheidsdiensten krijgen dan meer bevoegdheden om mensen vast te zetten en te verhoren. De autoriteiten hebben inmiddels 24 mensen opgepakt. Zij behoren volgens een bron binnen de politie tot een ,,extremistische groep''.

De vicevoorzitter van de Moslimraad van Sri Lanka zegt zo'n drie jaar geleden al gewaarschuwd te hebben voor de NTJ. Vanuit die groep zou dodelijk geweld tegen niet-moslims zijn aangemoedigd.

’Namen doorgespeeld’

Vicevoorzitter Hilmy Ahamed speelde naar eigen zeggen onder meer namen en gegevens door naar de autoriteiten. ,,Ze hebben er niets mee gedaan. Dat is de tragedie'', aldus Ahamed in een interview met persbureau Bloomberg.

Ahamed noemt het gedachtegoed van de NTJ ,,extremistisch'', maar beklemtoonde ook dat niet alle leden geradicaliseerd zijn. Hij stelt dat de organisatie uiteenviel in splintergroepen, omdat individuele leiders los van elkaar zochten naar geldbronnen.

Zes aanslagen zijn gepleegd door zelfmoordterroristen. De twee explosies daarna waren vermoedelijk geen aanslagen. De politie heeft meer dan twintig arrestaties verricht en vermoedt dat het niet enkel om een binnenlandse aangelegenheid gaat. „Zonder een internationaal netwerk hadden deze aanslagen niet kunnen slagen”, zei regeringswoordvoerder en minister Rajitha Senaratne.

Het dodental is inmiddels opgelopen tot 290. Ondertussen waarschuwt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat er mogelijk meer aanslagen kunnen volgen. Zonder enige waarschuwing kunnen de terroristen toeslaan in toeristische gebieden, het openbaar vervoer of winkelcentra, meldt het Amerikaanse ministerie. „Terroristen zijn continu bezig met het plannen van nieuwe aanslagen in Sri Lanka”, zo klinkt het.

Wat weten we tot nu toe?

Dinsdag geldt een dag van nationale rouw, de avondklok gaat weer in vanaf 20 uur lokale tijd tot 6 uur in de ochtend (óók voor toeristen en journalisten)

Zondag waren er zes aanslagen, gevolgd door twee explosies

Hotel Shangri-La blijft voorlopig dicht

Doelwit: kerken in het hele land en luxe hotels in hoofdstad Colombo

Lokale autoriteiten melden 290 doden, onder wie een Nederlandse vrouw en nog 37 buitenlanders, en meer dan 500 gewonden

Regering heeft sociale media geblokkeerd

De aanslagen zijn nog niet opgeëist; wel zijn er 24 arrestaties verricht door de politie

Inlichtingendiensten hadden informatie over dreiging, maar dat leidde niet tot actie van de regering

Bom gevonden bij luchthaven in Colombo, onschadelijk gemaakt door luchtmacht

Bij acht verschillende explosies zondag kwamen honderden mensen om het leven, waaronder één Nederlandse vrouw. De eerste zes explosies in kerken en hotels, nagenoeg gelijktijdig.

Later volgden nog een zevende explosie in een hotel in de buurt van een dierentuin en een achtste in een wooncomplex in Dematagoda. Mogelijk gebeurde dat bij een inval om de verdachten te pakken te krijgen.

’Huilende kinderen’

Onder meer in het luxe hotel Shangri-La vielen dodelijke slachtoffers, volgens ooggetuigen door zelfmoordterroristen met een rugzak om, die in de vroege morgen nog ’gewoon’ in de rij stonden voor het ontbijt. Een Australische ooggetuige spreekt tegen radiostation 3AW over ’een absolute slachtpartij’. „Mensen schreeuwden. Dode lichamen lagen overal”, vertelt hij. „Huilende kinderen, kinderen op de grond, ik weet niet of ze dood waren. Het is gewoon absurd.”

Ook werd diezelfde dag nog een pakketje gevonden in de buurt van het internationale vliegveld van hoofdstad Colombo. De Sri Lankaanse luchtmacht heeft het explosief onschadelijk gemaakt. Maandagmorgen is de avondklok opgeheven. Ondertussen heeft nog steeds niemand de aanslagen opgeëist.