Kinderen schatrijke eigenaar Jack&Jones gedood in Sri Lanka

Miljardair Povlsen (46) is de eigenaar van het kledingconcern Bestseller, onder meer van de merken Jack & Jones, Vero Moda, Only en Selected. Hij is ook de op één na grootste aandeelhouder van kledinggigant Zalando. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigde de dood van de kinderen van de zakenman, maar wilde verder niet in detail treden.

Bestseller CEO Anders Holch Povlsen Ⓒ AFP

Volgens zakenblad Forbes is Povlsen ook grootgrondbezitter en bezit hij meer dan 1 procent van Schotland, waar hij ook het kasteel Aldourie Castle bezit. Povlsen heeft volgens Deense media een geschat vermogen van 6,7 miljard euro.

Holch Povlsen en zijn vrouw Anne (40) hebben vier kinderen. De leeftijden en het geslacht van de kinderen werd niet vrijgegeven.