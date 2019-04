Warmste tweede paasdag ooit

Maandag beleefden we de warmste tweede paasdag sinds het begin van de metingen in 1901. Het oude record stond op naam van tweede paasdag in 1949. Op 18 april in dat jaar werd het in De Bilt 24.7 graden. Op dezelfde dag werd het in Maastricht nog 28,9 graden.

Mogelijk wordt het ook nog de eerste landelijke zomerse dag van 2019. Daarvoor moet de temperatuur in De Bilt oplopen tot 25 graden.

Overigens was het vorig jaar op 22 april ook erg warm. In De Bilt werd toen 26,6 graden gemeten, een dagrecord.

Het mooie weer zorgt ervoor dat veel mensen eropuit trekken. Op de wegen naar de kust is het druk en ook bij de Keukenhof barsten de wegen weer uit hun voegen.