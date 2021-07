Belgische acteur opgepakt in onderzoek naar kindermisbruik

Van der Meulen, journalist bij het onderzoekscollectief Vrije Vogels, nam een gesprek met de acteur op met een verborgen camera. In die conversatie beweerde de Vlaamse acteur van middelbare leeftijd seks te hebben gehad met minderjarige jongens. Hij ging later ook in op een uitnodiging om een 10-jarig jongetje te ontmoeten in een hotelkamer. De jongen was daar niet echt aanwezig. Maar de acteur verscheen wél op de afspraak.

Het Laatste Nieuws schrijft dat de acteur tegen de politie heeft verklaard dat zijn uitspraken „grootspraak” waren. De afgelopen twintig jaar speelde hij grote en kleine rollen in tientallen producties van Belgische productiebedrijven en zenders als Studio 100, VTM, VRT en Disney.

Van der Meulen kwam de man op het spoor via Bullchat, een omstreden chatsite. Bullchat omschrijft zichzelf als een onlineontmoetingsplaats voor homoseksuelen, maar wordt volgens Het Laatste Nieuws vaak gebruikt voor allerlei soorten criminele doeleinden, variërend van pedofilie tot drugshandel.

„Alles wat niet mag, gebeurt op zo’n chatsite”, legt Van der Meulen uit in de Belgische krant. „Je logt in en voor je het weet, praat je met mensen die strafbare dingen willen doen met kinderen. Als je nu zou inloggen, heb je binnen 5 à 10 seconden mensen in je zicht die zeggen kinderen te misbruiken. De site wordt misbruikt door mensen met slechte bedoelingen en het is opmerkelijk dat de site zelf daar geen verantwoordelijkheid in neemt.”

Van der Meulen logde in op de website, deed zich voor als pedofiel en stuitte al snel op iemand die meteen begon te vertellen over zijn fantasieën en toekomstplannen. „Dat bleek een acteur te zijn en na heel lang met hem te praten heb ik hem ontmoet.”