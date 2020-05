Geen Zwarte Pieten bij de Sinterklaasintocht in Eindhoven

Dat heeft de gemeente Eindhoven bekend gemaakt.

In de brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad staat te lezen dat er is besloten de ’landelijke tv-lijn’ te volgen. Dat betekent dat hulpjes van de Goedheiligman niet zwart of in een bruine kleur worden geschminkt. Ook kroeshaar, rode lippen en gouden oorbellen zijn niet toegestaan.