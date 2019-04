Vlaggen Amsterdam halfstok

Burgemeester Femke Halsema liet dit weekend via sociale media weten: „We stand with Sri Lanka.” Dinsdagochtend komt zij met de hoofdstedelijke wethouders bijeen om te bepalen ’wat passend is als mogelijke herdenking’. „Hoe we dat invullen, is elke keer anders”, laat een woordvoerder weten aan De Telegraaf.

Eén van de opties die aan bod komt is het projecteren van de vlag van Sri Lanka op een groot openbaar gebouw. Andere steden in de wereld besloten dit op zondag al te doen. In Tel Aviv gebeurde dat op het stadhuis en in het Australische Brisbane kleurde een brug rood-groen. Binnen een paar uur na de aanslag besloot men in Parijs dat de Eiffeltoren na zonsondergang zou worden gedimd, in Toronto gebeurde hetzelfde met de ’stadsletters’ die daar middenin de stad staan.

