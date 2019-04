Nog twee Nederlanders omgekomen in Sri Lanka

Sri Lanka zal nog lang gebukt gaan onder intens verdriet Ⓒ EPA

Den Haag - De aanslagen in Sri Lanka hebben aan nog twee Nederlanders het leven gekost. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag weten. Daarmee komt het aantal Nederlandse slachtoffers in Sri Lanka op drie. In totaal kwamen 290 mensen om het leven. Het gaat om een moeder en dochter.