Trump: Congres kan mij niet afzetten

Het rapport toont duidelijk aan volgens Trump dat hij zich daar niet schuldig aan heeft gemaakt. Hij herhaalde: „Geen samenzwering, geen belemmering (van de rechtsgang).”

Het onderzoek van Mueller richtte zich op de vraag of Trump of zijn Republikeinse medewerkers in de campagne voor de verkiezingen van 2016 hadden samengezworen met Russen. Het ging vooral om via WikiLeaks opgedoken e-mails waaruit bleek dat de top van de Democratische Partij de kandidatuur van Bernie Sanders tegenwerkte en kandidate Hillary Clinton hielp.

Door Trumps tegenstanders werd destijds gesuggereerd dat zijn campagneteam de mails van Russen kreeg toegespeeld. Maar dat is volgens het rapport van Mueller niet aangetoond. In het rapport staat wel dat Trump mogelijk het onderzoek wilde tegenwerken.