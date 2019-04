Nieuw conflict dreigt in Soedan

Een demonstrant bij het hoofdkwartier van de strijdkrachten in Khartoum maakt een vredesteken voor de Soedanese vlag. Ⓒ Foto AFP

KHARTOEM - Omar al-Bashir mag dan anderhalve week geleden zijn afgezet als president van Soedan en achter de tralies van de beruchte Kobargevangenis in de hoofdstad Khartoem zitten, toch gaan de demonstraties in het Afrikaanse land door. De demonstranten vinden de huidige Militaire Transitieraad (TMC), die een overgang naar de democratie moet begeleiden, oude wijn in nieuwe zakken, omdat die feitelijk een voortzetting van Bashirs regime zou zijn.