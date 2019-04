Keukenhof had extreem druk paasweekend

Het bloemenpark de Keukenhof was zo vol dat bezoekers beter weg konden blijven, zo waarschuwde de internationale trekpleister in Lisse. Ⓒ Hollandse Hoogte

LISSE - Keukenhof kijkt terug op een extreem druk paasweekend. In vier dag namen ruim 200.000 bezoekers een kijkje in het park dat dit seizoen in het teken staat van de hippietijd, de flowerpower. Vorig jaar trok het paasweekend 80.000 bezoekers. Toen lag de temperatuur aanzienlijk lager.