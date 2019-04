Eindexamen kwantummechanica aangepast

Sectormanager havo-vwo Jacob Raap van het CvTE: „De testcorrectie scheelt een hoop vragen en interpretatieverschillen.” Ⓒ Menno Bausch

Utrecht - Goed nieuws voor de bijna 24.0000 vwo-leerlingen die binnenkort eindexamen gaan doen in het vak natuurkunde. Vorig jaar stelden meer dan honderd docenten die het examen nakeken, officieel vragen. De helft was verontrust over het ingewikkelde onderwerp kwantummechanica. Dat thema is dit jaar aangepast.