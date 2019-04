Vakantie-eiland Cyprus in ban seriemoordenaar: vrees voor lot talloze vrouwen

De politie vreest dat de man nog talloze andere vrouwen om het leven heeft gebracht, zo melden Cypriotische media.

De mijn waar de lichamen werden gevonden, ligt 30 kilometer ten westen van hoofdstad Nicosia. Eén van de slachtoffers is een 39-jarige vrouw uit de Filipijnen. Ze werd in mei 2018 als vermist opgegeven met haar 6-jarige dochtertje. Naar het kindje wordt nog gezocht.

Het tweede slachtoffer (28) komt vermoedelijk ook van de Filipijnen en verdween vorig jaar. Het zoeken wordt bemoeilijkt omdat de mijn grotendeels onder water staat. Elders wordt ook in een meer gezocht.

Zoektocht naar andere vrouwen

De commandant zou de vrouwen, huishoudelijke hulpen, via internet hebben overgehaald hem te ontmoeten. „We weten nog niet wat de werkelijke omvang van deze zaak is”, zei de Cypriotische politiechef Zacharias Chrysostomou maandag op Cypriotische televisie (RIK).

Aarde wordt doorzocht op menselijke resten. Ⓒ EPA

Om deze reden wordt ook op andere delen van het eiland naar stoffelijke resten gezocht. Ook in Griekenland is een onderzoek gestart. De vermoedelijke dader is de afgelopen jaren meerdere keren naar Griekenland gereisd vanwege zijn beroep, meldde de staatstelevisie van de eilandrepubliek.

