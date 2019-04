Sri Lanka huilt om gruwelterreur

Eén van de Nederlandse slachtoffers is een 54-jarige vrouw, die met haar Amerikaanse man en drie zoons in het land was om de kinderafdeling van het Teaching Hospital in Ratnapura te bezoeken. De andere Nederlandse slachtoffers zijn een vrouw van 48 en haar dochter van 12. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de drie Nederlandse slachtoffers.

Het Teaching Hospital verspreidt deze foto van de omgekomen 54-jarige Nederlandse vrouw. Ⓒ Foto Twitter/Wazana Tennakoon

In totaal kwamen ten minste 39 toeristen om het leven bij het grootste bloedbad op het eiland sinds de burgeroorlog met de Tamils. De autoriteiten houden de islamitische groepering National Thowheeth Jama’ath (NTJ) verantwoordelijk voor de aanslagen op kerken en hotels.

Verdriet en afgrijzen op het eiland zijn groot. De meeste toeristen blijven de hele dag binnen. „Het is spannend om hier nu met de kinderen te zijn”, laat de Nederlander Hans van den Tillaart weten. Hij ontsnapte aan de aanslag op het Cinnamon Grand Hotel doordat zijn Sri Lankaanse vrouw op het laatste moment ergens anders wilde slapen. „Ze is heel verdrietig dat het land dit nu weer moet meemaken.”

De Nederlandse regering heeft tot op heden geen negatief reisadvies afgegeven.

