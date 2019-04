Compleet van slag na dood Nederlandse

De vrouw woonde al meer dan tien jaar in Bangkok en was moeder van drie zonen. Ze was afgereisd voor de opening van een kinderafdeling in het hospitaal in de arme zuidelijke stad Ratnapura, ruim 80 kilometer van de hoofdstad Colombo.

Dat ze is omgekomen bij de terreuraanslag op het eiland, wordt bevestigd door een vertegenwoordiger van het Teaching Hospital Ratnapura, waar de Nederlandse vrouw met haar gezin aan was verwant, en waar ze in deze periode op bezoek was. „Ja, ze was aan ons verbonden”, zegt de man. „En we weten dat ze is omgekomen. Vreselijk.”

De vrouw was naar het eiland gevlogen samen met haar Amerikaanse echtgenoot en kinderen.

Ook raadslid Milinda Rajapaksha van Colombo bevestigt haar overlijden. Haar Amerikaanse man wordt omschreven als een ’oude vriend van Sri Lanka’, die eerder ruim een half miljoen euro zou hebben gedoneerd voor een afdeling in het ziekenhuis.

’Waarom zij?’

„Het is oneerlijk, waarom zij?”, zegt een kennis in Thailand. „Het project is het bewijs van hoe zorgzaam de familie is voor anderen.”

De vrouw kwam om in het Grand Cinnamon Hotel. Ze werd slachtoffer van een zelfmoordterrorist die met een dienblad wachtte voor een paasontbijt. Toen hij bijna aan de beurt was, blies hij zichzelf op.