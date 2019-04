Hoge Raad handhaaft straffen liquidatieproces Passage

De verklaringen die de twee mannen aflegden tegen zeven medeverdachten in het megaproces Passage, kunnen gewoon voor het bewijs worden gebruikt.

De uitspraak werd door het Openbaar Ministerie, maar ook door rechtbanken en hoven met angst en beven tegemoet gezien, omdat de gevolgen van een negatief oordeel enorm zouden zijn geweest. In ieder geval zou het hoger beroep in Passage, de strafzaak over zeven liquidaties binnen de onderwereld tussen 1993 en 2006, door een ander gerechtshof opnieuw moeten worden behandeld. Het Passageproces heeft inclusief hoger beroep tien jaar geduurd. Het zou het OM en de rechtspraak voor een grote logistieke en personele uitdaging hebben geplaatst. Dat onheil is nu afgewend.

Moorden

Ook voor het strafproces tegen Willem Holleeder heeft de uitspraak van de Hoge Raad gevolgen. La Serpe en Ros legden voor hem belastende verklaringen af over enkele moorden. Ook al ging de uitspraak van de hoogste rechter niet over dat proces, het principiële karakter ervan strekt zich ook uit over andere zaken waarin de kroongetuigen verklaarden.

In totaal zes verdachten in het Passageproces tekenden cassatieberoep aan bij de Hoge Raad. Vier van hen werden tot levenslang veroordeeld. De Hoge Raad oordeelde ook dat het opleggen van levenslang is toegestaan, en dat de invulling van de straf niet in strijd is met het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Toetsmoment

Tot een jaar of twee geleden was levenslang ook daadwerkelijk levenslang in Nederland. Daar kwam onder druk van het Europees hof verandering in door een toetsmoment in te lassen na circa 25 jaar. Na die toetsing kan worden geoordeeld dat een voortzetting van de gevangenisstraf geen doel meer dient, maar ook kan worden besloten dat iemand toch moet blijven vastzitten.

De hoogste rechter van ons land, de Hoge Raad, velt vandaag een oordeel over de vraag of de overeenkomst die het Openbaar Ministerie sloot met twee kroongetuigen door de beugel kan.

Het gaat om de kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros, die in het mega-proces Passage over een reeks liquidaties in de onderwereld tegen hun voormalige criminele kompanen getuigden. Ook legden ze verklaringen af in het proces tegen Willem Holleeder.

Kroongetuigen

Zes verdachten in Passage gingen in cassatie. Vier van hen werden door het hof veroordeeld tot levenslang, mede op basis van de verklaringen van de kroongetuigen. Volgens de advocaten van de verdachten is het OM zijn boekje te buiten gegaan door de getuigen behalve strafvermindering, ook geld te geven.

De advocaat-generaal heeft de Hoge Raad al geadviseerd om de veroordelingen in stand te laten omdat er van ontoelaatbare beloften aan La Serpe en Ros geen sprake zou zijn geweest. Wel vindt de AG dat de uitwerking van de kroongetuigenregeling niet op alle onderdelen even helder is.

Langstlopende strafproces

Een advies van de AG is zwaarwegend, maar de Hoge Raad kan die naast zich neerleggen. Als dat gebeurt zijn de gevolgen groot. Het hoger beroep in Passage zal dan vrijwel zeker door een ander gerechtshof moeten worden overgedaan. De zaak heeft in eerste aanleg en in hoger beroep in totaal tien jaar in beslaggenomen. Het is het langstlopende strafproces in Nederland.

Daarnaast kunnen de gevolgen voor het strafproces tegen Willem Holleeder groot zijn, omdat de kroongetuigen ook daarin een rol speelden. Tijdens een van de laatste zittingsdagen in dat strafproces merkte voorzitter Frank Wieland op dat de uitspraak van de Hoge Raad ,,het ons makkelijk, of heel moeilijk kan maken.” Op 9 mei is er nog een extra zittingsdag gepland in de zaak Holleeder om alle partijen te laten reageren op de beslissing van de hoogste rechter.