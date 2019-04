Rechtbank vonnist in zaak bedreiging Baudet

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam doet dinsdag uitspraak in de strafzaak tegen de 21-jarige Mila van den B., die wordt verdacht van het bedreigen van Thierry Baudet. De Nijmeegse studente liep op 23 maart mee met een antiracisme-demonstratie in Amsterdam en scandeerde „Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf!” Baudet deed aangifte tegen de vrouw.