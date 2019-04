Brunei achter stenigingswet homo’s

Homoseksuele activisten zoenen voor de ambassade van Brunei, in Parijs. Ⓒ AFP

BANDAR SERI BEGAWAN - Brunei blijft achter de invoering van de doodstraf voor homoseksuelen staan. In een brief aan het Europees Parlement verdedigt het Aziatische land de wens van het land, zijn traditionele waarden en familiewaarden en roept het op tot „ tolerantie, respect en begrip”, citeert de Britse krant The Guardian.