New IRA verantwoordelijk voor dood journaliste

Ⓒ AFP

DUBLIN - De militante republikeinse groepering New IRA in Noord-Ierland heeft toegegeven dat ze verantwoordelijk zijn voor de dood van de journaliste Lyra McKee. De journaliste stond naast een politieauto toen ze bij onlusten in de Noord-Ierse stad Londonderry op 18 april door een kogel in haar hoofd werd geraakt.