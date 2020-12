Politie maakt einde aan bedrijfsfeest in Sittard

Dat maakte de politie via Instagram bekend. In verband met corona zijn feesten verboden.

Verstoppen

De politie greep rond 0.15 uur in na meldingen van geluidsoverlast in het pand aan de Industriestraat in Sittard. Toen de politie kwam had de groep zich in het gebouw verstopt, maar blijkbaar niet goed genoeg. Iedereen werkte volgens de politie rustig mee met het stopzetten van het feest, maar begrip voor het ingrijpen door de agenten was er naar eigen zeggen niet.