Belgen: word vegetariër na ’martelslachthuis’

Eerst kwamen er schokkende beelden uit een slachthuis in Tielt. Gisteren kwamen daar beelden van een ander slachthuis in Izegem achteraan. Op de verborgen camerabeelden is te zien hoe werknemers runderen bewerken met een stok op gevoelige delen van het lichaam, waaronder de anus.

’Honger naar vlees’

„Deze nieuwe beelden maken voor ons duidelijk dat het in Tielt niet over een uitzonderlijke situatie ging, maar dat dierenleed inherent verbonden is aan onze grote honger naar vlees. We kunnen niet verwachten dat we elke dag een stuk vlees op ons bord kunnen leggen en er ondertussen vanuit gaan dat die dieren een gelukkig leven leiden en zachtjes inslapen in het slachthuis”, schrijven de ondertekenaars in de brief, die Het Laatste Nieuws heeft ingezien.

Onder de actievoerders zijn actrices Veerle Baetens, Clara Cleymans en Ann Ceurvels, muzikant Wannes Cappelle, theatermaker Dimitri Leue, filosoof Johan Braeckman, fotografe Lieve Blancquaert, radiopresentatrice Erika Van Tielen en lingerieontwerpster Murielle Scherre.

Ook lekker

Zij stellen dat vegetariërs net zo lekker kunnen genieten als vleeseters. „Je hoeft niet in te boeten aan smaak en genot. Er zijn steeds meer plantaardige producten in de supermarkt, veel restaurants bieden veggie menu’s aan en je voelt je beter bij de gedachte dat je niet meer meedoet aan een systeem waarin er op een vreselijke manier met dieren wordt omgegaan.”

Vandaag start vzw Eva, een organisatie die zich inzet voor meer plantaardige producten, een actie.