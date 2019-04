Dion Graus onder vuur om ’onkostenregeling’

Hij maakt gebruik van een regeling waarbij Kamerleden die verder dan 150 kilometer van Het Binnenhof wonen, een forse tegemoetkoming krijgen voor logies en kosten zoals maaltijden in Den Haag.

PVV’er Dion Graus int dat bedrag, omdat hij zegt in Heerlen te wonen. Het merkwaardige: buurtbewoners zien het Kamerlid zelden of nooit op zijn officiële adres, zo melden De Volkskrant en EenVandaag. ’Dion Graus?’, zegt een man verrast. ‘Zijn moeder woont hier wel, daar bij die rode auto.’ Of hij Graus weleens ziet hier in de straat? ‘Nee, nooit.’

De regeling wordt niet gecontroleerd. De 2.000 euro netto per maand wordt ’in goed vertrouwen’ overgemaakt.

Volgens de krant zou hij in een appartement in Voorburg, tegen Den Haag aan, wonen. Alleen zijn moeder houdt tegen de krant vol dat hij wel degelijk in Heerlen woont.

De gemeente Heerlen zou de zaak al een keer eerder onderzocht hebben, maar onduidelijk is wat daar uit kwam.

Bekijk ook: Graus is niet onschendbaar

Graus zelf reageert woedend in De Volkskrant als hem gevraagd wordt of hij geen misbruik maakt van de regeling. „Ik woon daar niet, ik verblijf daar. Ik heb een pied-à-terre, net als zoveel Kamerleden. Ik klaag jullie aan voor laster en smaad als jullie publiceren dat ik in Voorburg woon.” Hij zegt van zichzelf ’een nette jongen’ te zijn die zich ’aan de regels houdt’.

Het Kamerlid zegt dat het kan kloppen dat ze hem in Heerlen nooit zien. Hij zou zwaar beveiligd worden of in vermomming of via achterdeuren op vreemde tijden op zijn eigen adres ’en andere schuiladressen’ in Limburg verblijven. De NCTV, verantwoordelijk voor beveiliging van parlementariërs zegt tegen de krant van niks te weten.

In totaal zijn er nu zeker dertig Kamerleden die de maximale vergoeding voor verblijfkosten incasseren. Controles zijn er niet.