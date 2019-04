Wacht met soppen: buien met Saharazand op komst

Het stof is afkomstig vanuit Marokko, Algerije en Tunesië. Via Spanje, Italië, Frankrijk en België komen de zanddeeltjes ons land binnen. Op grote hoogte in de atmosfeer werd het Saharazand via zuidelijke stromingen afgelopen dagen aangevoerd. Naar verwachting trekt het stof donderdag via het noordoosten het Nederlands luchtruim uit.

Mooie luchten

Volgens Weeronline heeft het Saharastof zo ook zijn voordelen. Dinsdag kan het namelijk zorgen voor mooie ochtend- en avondluchten. De stofdeeltjes veroorzaken extra breking en verstrooiing van het licht waardoor de rode, oranje en gele kleuren van het zonlicht beter tot hun recht komen.

De materie is volgens het weerbureau niet schadelijk voor onze gezondheid, omdat het op grote hoogte in de atmosfeer zit.