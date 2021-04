Onderzoek naar verdacht voorwerp onder auto in Delft

De omgeving is afgezet. Uit voorzorg is er ook een ambulance opgeroepen. Ⓒ District8

DELFT - In een auto in de Lisztstraat in Delft die dinsdagochtend is onderzocht door de Explosieven Opruimingsdienst Dienst is geen verdacht voorwerp aangetroffen. Dat meldt de politie na onderzoek van de EOD.