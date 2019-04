Ontsnapte gevangene geeft zich na tien jaar aan bij politie

De 64-jarige man had twee koffers bij zich toen jij aankwam op het station van Salzburg. Hij zocht de politie op en vertelde dat hij een voortvluchtige gevangene was die niet was aangekomen op het vliegveld van München.

Uit een verklaring bleek maandag dat de voortvluchtige 10,5 jaar op Tenerife had doorgebracht, een populair vakantie eiland. Maar de Oostenrijker was er klaar mee. „Ik heb er lang genoeg gewoond.”

De politie kwam erachter dat de man uit een gevangenis in het oosten van Oostenrijk was gevlucht. Hij zit inmiddels weer achter tralies in Salzburg.