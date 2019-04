Aanslagen Sri Lanka ’wraak voor Christchurch’

„Uit voorlopige onderzoeksresultaten blijkt dat de gebeurtenissen in Sri Lanka waren bedoeld om wraak te nemen voor de aanval op moslims in Christchurch”, zei Wijewardene dinsdag in het parlement. In die stad in Nieuw-Zeeland vielen vorige maand vijftig doden bij schietpartijen in twee moskeeën.

De Sri Lankaanse autoriteiten denken dat de radicaal-islamitische National Thowheeth Jama’ath (NTJ) achter de aanslagen zit. Wijewardene zei dat inmiddels aan het licht is gekomen dat die groep nauwe banden onderhield met een andere organisatie. Die noemde hij „JMI.”

Wijewardene leek daarmee volgens persbureau AFP te verwijzen naar Jamaat-ul-Mujahideen India, een eveneens vrij onbekende groep. Die zou gelieerd zijn aan een organisatie met een vergelijkbare naam in Bangladesh.

