’Amsterdamse handhavers staken op Koningsdag’

Eerder was al bekend dat de handhavers van plan waren te gaan staken op Koningsdag, een dag waarop in de hoofdstad veel mensen feest vieren. Volgens de zegsman is inmiddels duidelijk dat dat zeker gaat gebeuren als er voor die tijd niks gebeurt. De handhavers willen dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een aanvraag indient bij de minister voor meer middelen om zich te verdedigen tegen agressie.

Eerder zegde Halsema toe dat ze een bodycam krijgen als onderdeel van hun uniform. Maar dat is voor de handhavers niet genoeg. Ze willen bijvoorbeeld ook een wapenstok, handboeien of pepperspray.

De burgemeester liet eerder weten dat ze de zorgen en angst van de boa’s deelt. Een aanvraag voor uitbreiding wordt echter gedaan als driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie), zei ze vorige week. De politie voelt hier echter niets voor. „De politie ligt dwars maar is slechts adviseur”, zegt de woordvoerder van de boa-bond. „En het kan niet anders dan dat de minister de aanvraag toekent, want dat is onder meer afhankelijk van of het geweld tegen boa’s toeneemt en dat is het geval de afgelopen jaren.”

Halsema zei ook dat tot nu toe niet is ingegrepen bij acties van boa’s. „Maar dat wordt anders op Koningsdag.” Het is nog niet duidelijk op welke manier de gemeente dat zal doen.