Rutte reageert niet op uithaal Kaag: ’vind ik van alles van’

Rutte wil in het debat ’geen energie steken in wat er gisteravond is gebeurd’. „Dat draagt niet bij aan de formatie.” Tot grote ergernis van PVV’er Wilders. „Dit is met geen pen te beschrijven. Rutte wordt politiek vernederd en mishandeld.” De VVD-voorman wil het echter liever hebben over de formatie.

„De ontstane situatie, laat ik maar met de deur in huis vallen, is niet goed”, zegt Rutte daarover. „Ik omarm het verslag van de informateur”, zegt Rutte over informateur Hamer. Die sms’te hem vandaag dat het weleens een historische formatie zou kunnen worden. Rutte: „Nou, dat is het al.”

Rutte komt - zoals verwacht - met een motie om Johan Remkes als informateur aan te stellen, met als opdracht de aanbevelingen van Hamer (die ervoor pleitte een minderheidskabinet te zoeken). Dat laatste heeft overigens niet bij iedereen in de Kamer de voorkeur

Gesteggel

De grote vraag is nu vooral hoe de formatie verder moet, aangezien onderhandelingen al maanden verzanden in onderling gesteggel.

De afgelopen maanden stelden VVD en D66 een document ’op hoofdlijnen’ op, dat een aanzet had moeten zijn voor een regeerakkoord. Maar VVD en CDA willen niet in een kabinet waarin ook PvdA én GL zitten. D66 wil niet verder met de ChristenUnie.

GL-leider Klaver verwijt Rutte dat hij de combinatie GL en PvdA uitsluit. De VVD-leider legt Klaver op zijn beurt voor dat het ook een keuze is van PvdA en GL dat zij alleen samen een kabinet in willen: „Het is toch niet dat het een door de Almachtige gegeven is dat zij samen moeten onderhandelen?”

Alsof dat al niet moeilijk genoeg is, heeft D66-leider Kaag de verhoudingen maandagavond nog verder op scherp gezet door Rutte in een lezing indirect te betichten van ’regelen en ritselen zonder visie’.

’Politieke managers’

Bovendien had de voormalig vredesonderhandelaar het over ’politieke managers’, een sticker die vaak op Rutte wordt geplakt: „Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien maar als doel op zich, als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal, betaalt de samenleving daarvoor uiteindelijk de hoogste prijs”

Tijdens het debat klonken ook weer sneren. Rutte herhaalde dat Nederland ’een gaaf land is’. Juist over die uitspraak sprak Kaag vol venijn tijdens haar lezing, zonder zijn naam te noemen. Kaag wilde ook niet volmondig zeggen dat ze Rutte vertrouwt. „Ik vertrouw eigenlijk heel weinig mensen in mijn leven”. Haar man, kinderen en een paar vrienden. Ze wil zakelijk werken.

De verdedigingslijn van Kaag is dat de lezing ging over veel meer dingen dan alleen de (impliciete) opmerkingen over Rutte. „Dit verhaal vertel ik al anderhalf jaar.”

VVD’er Remkes is voorgedragen om het stokje als informateur over te nemen van Hamer. Zij stelt na maanden gesprekken voeren dat er op dit moment geen meerderheidskabinet valt te vormen. Dat lukt volgens haar niet om politieke overwegingen, terwijl ze wel openingen zag op inhoudelijk terrein tussen VVD, D66, CDA, PvdA, GL en ChristenUnie.

De VVD wil pas tijdens het debat reageren op de uithaal van Kaag. Fractieleider Hermans zei vanmorgen vragen te snappen, maar nog niet te willen reageren. Intussen ziet PVV-voorman Wilders zich gesterkt in zijn hoop op nieuwe verkiezingen. „Kaag noemt Rutte een ritselaar zonder visie. Ze hebben de chemie van een mortuarium. Dat gaat niks meer worden.”