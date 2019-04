Vader omgekomen jongetje reageert

Alex Arrow zegt tegen ABC-News dat de moordenaars ’letterlijk geen idee hebben wie ze van de aardbodem hebben weggevaagd’.

„De wereld moet weten dat Kieran een briljante geest was. Hij was vastbesloten neurowetenschapper te worden. Maar nu zal hij nooit zijn twaalfde verjaardag vieren.”

Het jongetje was tijdens de Pasen met zijn moeder in Sri Lanka. „Ze had haar leven gewijd aan hem en offerde al haar tijd op om met hem rond te reizen naar de mooiste plaatsen in de wereld,” vertelt Arrow.

Kieran zat in Washington op de Sidweel Friends school waar ook de dochters van Obama lessen volgden. Zijn droom was net als zijn ouders op Harvard te studeren.

„Ik weet niet wat er omgaat in het brein van een terrorist. Ik weet zeker dat ze geen idee hebben.”