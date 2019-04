RIVM scherpt vaccinatieadvies mazelen aan

Baby’s vanaf de leeftijd van 6 maanden zouden ingeënt moeten worden in landen waar het mazelenvirus vaak opduikt. Normaal krijgen peuters op de leeftijd van 14 maanden een zogeheten BMR-vaccinatie (bof, mazelen en rode hond). De vervroegde vaccinatie moet altijd na de eerste verjaardag herhaald worden.

De grootste mazelenuitbraken in Europa zijn volgens het RIVM in Oekraïne en Roemenië. Daarnaast zijn er lokale uitbraken in Polen, Tsjechië, Slowakije, Italië, Frankrijk, Bulgarije en Litouwen. Ook zijn de mazelen onder meer uitgebroken in orthodox joodse wijken in New York en Londen. Venezuela, Brazilië, Colombia en Guyana zijn ook risicogebieden. Het vervroegde vaccinatieadvies geldt inmiddels voor meer dan honderd landen.