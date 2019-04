Dertig maanden cel voor tantramasseur die te ver ging

Tantramassage is een fysieke en intieme massage die vanuit een spirituele gedachte is gericht op bewustzijn van de ziel en seksuele energie. Tijdens de behandelingen die de ’intimiteitscoach’ gaf waren zowel hij als de cliënten naakt. Hij sprak met de vrouwen af dat ze niet zouden zoenen of penetreren, maar overschreed die grenzen toch.

De rechtbank stelde vast dat D. werkzaam was in de maatschappelijke zorg en zichzelf afficheerde als behandelaar. „Het was onmiskenbaar dat die hulpverlenersrelatie een rol speelde, van vrijwilligheid was geen sprake. Zij vertrouwden op uw deskundigheid en waren van u afhankelijk.”

De rechtbank nam het D. kwalijk dat hij de gevoelens die de vrouwen voor hem gingen koesteren heeft gevoed. Door de ontucht hebben de vrouwen juist meer psychische klachten gekregen.

D. werd direct na de uitspraak van de rechtbank opnieuw aangehouden en moet onmiddellijk de gevangenis in. De rechtbank hield wel rekening met alle media-aandacht die de zaak heeft gekregen en volgde daarom niet de eis van het Openbaar Ministerie van een gevangenisstraf van drie jaar.

D. mag vier jaar lang niet meer in de zorg werken en heeft een contactverbod met de zes vrouwen opgelegd gekregen.