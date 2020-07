Tv-kijker spot dodelijke ziekte bij tv-reporter

Victoria Price van NewsChannel8 kreeg een mail van een fan dat zij een bijzonder bobbeltje in de hals van de presentatrice zag. Price liet het onderzoeken, en de uiteindelijk conclusie: het was kanker. De vrouw die alarm sloeg, had hetzelfde meegemaakt.

De verslaggeefster gaat maandag onder het mes. „Als journalist was het tijdens de corona-epidemie altijd vol gas. Met nooit ophoudende diensten en oneindig veel nieuws. We coverden het belangrijkste medische nieuws van deze eeuw maar aan mijn eigen gezondheid dacht ik eigenlijk helemaal niet.”

Price zegt dat ze er volgens de artsen net op tijd bij was met de behandeling. „En dat is een enge gedachte.”

Eeuwig dankbaar

„Ik zal de vrouw die me mailde eeuwig dankbaar zijn. Ze had het ook niet kunnen doen.” Victoria deelde afgelopen week de mail van de vrouw: „Hi, ik zag je verslag net op tv, ik ben best bezorgd om de knobbel in je nek. Laat het alsjeblieft onderzoeken. Het herinnert me aan mijn geval. Dat bleek kanker. Zorg goed voor jezelf.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een kijker het leven redt van een tv-persoonlijkheid. In 2019 overkwam Deborah Norville van Inside Ediotion hetzelfde. Ook zij had iets in haar nek. In 2013 kreeg een andere presentator een waarschuwing die hem het leven redde.