Soest - Sinds de vroege uurtjes is aan de Lange Brinkweg in Soest een groot politieonderzoek bezig. Mannen in witte pakken van het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI) doorzoeken de tuin en woning. Vanmorgen werd de 56-jarige bewoner van het pand al aangehouden. Zijn partner zou degene zijn die wordt vermist.