Trump jaar na baby-protesten weer naar Londen

De Amerikaanse president zal van 3 tot en met 5 juni in Groot-Brittannië zijn. Daarna zal hij doorreizen naar Frankrijk voor een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron, aldus het Witte Huis.

Boze, oranje baby

Trump was in juli vorig jaar ook al in Engeland. In Londen gingen toen tienduizenden mensen de straat op om tegen Trump te demonstreren. Ook werd een grote ballon opgelaten die Trump voorstelt als een boze, oranje baby.