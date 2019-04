Aanslag vierde hotel Sri Lanka ging niet door

De man die de aanslag had moeten plegen, deed dat uiteindelijk niet. Hij ging wel naar het hotel. Het is mogelijk dat hij zich daar bedacht of dat zijn explosieven niet werkten. Ingewijden zeggen niet welk hotel het doelwit zou zijn geweest.

Volgens een van de bronnen werden medewerkers achterdochtig na de aanval op een ander hotel. Daarop spoorden de autoriteiten de man op. De vermeende extremist zou zich elders in de stad alsnog hebben opgeblazen tijdens een confrontatie met de politie. Daarbij vielen ook twee andere doden.

’Twee daders waren broers’

De aanslagen op kerken en hotels hebben het leven gekost aan zeker 321 mensen. Twee van de daders zouden broers zijn geweest. Zij bliezen zich op terwijl gasten hun ontbijt haalden in hotels Shangri-La en Cinnamon Grand, zegt een anonieme onderzoeker.