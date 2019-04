Graus: ’Ik heb niks te verbergen’

Dat zei Graus in reactie op onthullingen van De Volkskrant en Eenvandaag. Graus strijkt jaarlijks een onkostenvergoeding van ruim 24 duizend euro op omdat hij bij de Tweede Kamer heeft opgegeven dat hij in Heerlen woont. Met dat bedrag kan hij bijvoorbeeld een pied-à-terre dichtbij Den Haag huren voor werkdagen. Maar uit navraag in de buurt blijkt dat Graus vrijwel nooit in Heerlen is, zijn moeder woont er wel.

Als de Tweede Kamer hier onderzoek naar wil doen, kan dat afgedwongen worden als vijf Kamerleden dat eisen. Graus zegt dat hij het verwelkomt als dat gebeurt. „Ik heb niks te verbergen.”

Graus zegt dat hij zo veel als mogelijk in Limburg is, maar op de vraag of hij echt woont op het adres dat hij heeft opgegeven, zegt hij niks te kunnen zeggen. Hij beroept zich op veiligheidsredenen. Maar uit meerdere berichten blijkt dat Graus verhalen over de veiligheidsmaatregelen die genomen zouden zijn voor hem, op zijn minst heeft aangedikt.

Tegen de PVV-politicus is eind vorig jaar aangifte gedaan. Onder meer vanwege mishandeling en een zedendelict. Zijn ex-partner, die momenteel nog steeds werkzaam is voor de PVV, zegt dat zij door Graus is gedwongen tot seks met derden. Eerdere partners van Graus deden ook al aangifte tegen hem. Graus zegt echter dat zal blijken dat het OM niks heeft kunnen vinden over die zaken.

PVV-leider Geert Wilders heeft naar eigen zeggen geen reden om te twijfelen aan zijn partijgenoot Dion Graus. ,,Hij zegt van niet, en ik geloof hem’’, zegt Wilders over de berichten over de vermeende woonfraude. ,,Ik heb geen enkele aanleiding om te twijfelen aan zijn woorden dat hij daar wel woont en verblijft.’’