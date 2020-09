Durdana (54) stierf op zeiljacht tijdens wereldreis: Roofoverval of wist haar man meer?

Het lichaam van Durdana werd aan boord van de Lazy Duck gevonden. Haar man Peter staat dinsdag voor de rechter.

Is hij het slachtoffer van een nietsontziende roofoverval waarbij zijn vrouw Durdana Putker-Bruijn (54) genadeloos werd gedood? Of speelt Peter P. toch de vermoorde onschuld en heeft hij zijn vrouw eigenhandig om het leven gebracht? De verdachte in de zaak rond het bizarre zeilbootdrama dat vijf jaar geleden bij de Caraïben plaatsvond, staat deze week voor de rechter.