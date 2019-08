Nederlandse slachtoffer van groepsverkrachting

De vrouw, die 25 jaar is en al enkele jaren in Blanes woont, was zaterdagavond op stap gegaan, en kwam tijdens het uitgaan drie Cubanen tegen, die ook in de buurt wonen: twee jongens van 19 jaar uit Blanes, en 1 man van 54 die in buurgemeente Arenys de Mar woont. De drie mannen namen haar mee naar een appartement, waar zij haar meermalen verkrachtten. Zondagochtend kon ze uiteindelijk ontsnappen op eigen kracht.

Gedesoriënteerd

Een buurman trof de vrouw vervolgens halfnaakt en in gedesoriënteerde staat bij een gebouw aan in het centrum van Blanes. Met behulp van de telefoon van de buurman wist ze de politie te bellen en vertelde de politie dat ze meerdere malen was misbruikt.

De Nederlandse is naar de Eerste Hulp gebracht en uiteindelijk opgenomen in een ziekenhuis in Calella.

De lokale politie kon zondagochtend de twee negentienjarigen oppakken. Ze waren naar het binnenland gevlucht. Later op de dag is de derde man opgepakt: de 54-jarige Cubaan uit buurgemeente Arenys de Mar.

De verdachten wordt verkrachting met penetratie ten laste gelegd. Ze hebben dinsdag een verklaring bij de rechter afgelegd. Ze zijn daarna op vrije voeten gesteld, maar hun paspoort is ingenomen en ze mogen het land niet verlaten. Ook hebben ze een verbod om het slachtoffer via sociale media of de telefoon te benaderen en moeten ze 500 meter uit haar buurt blijven.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het inmiddels medisch gezien goed met het slachtoffer. „Maar het is een vreselijke gebeurtenis voor haar, en ze krijgt nu psychologische ondersteuning. Verder doen we in verband met haar privacy geen mededelingen over de gebeurtenis, het is al zwaar genoeg voor haar. Maar we staan haar bij.”

Het is de zoveelste groepsverkrachting in Spanje. Sinds de zaak van de verkrachting van de 19-jarige vrouw in Pamplona door ’La Manada’ in de zomer van 2016, zijn er in drie jaar tijd 142 gelijke zaken gemeld.

De zaak veroorzaakte een golf van verontwaardiging in Spanje, omdat de vijf in eerste instantie niet voor verkrachting maar voor misbruik werden veroordeeld. Honderdduizenden vrouwen gingen meerdere malen de straten op om op te komen voor het meisje. Uiteindelijk werden de vijf mannen uit Sevilla dit jaar wél voor verkrachting veroordeeld. Ze moeten vijftien jaar achter tralies zitten.

In Catalonië is een andere highprofile zaak momenteel veel in het nieuws: die van de ’Manada van Manresa’. Een meisje van pas veertien jaar werd door zes mannen in 2016 verkracht tijdens een ’botellon’- een spontaan drankfeestje – in een verlaten fabriek. Ook in deze zaak vechten de familieleden voor veroordeling wegens verkrachting. ’Het is verkrachting, geen misbruik’, staat nog altijd op het asfalt in Manresa te lezen.

