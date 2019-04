Dubbele kater: taxirit kost vrouw 350 euro door deze fout

De Britse Helen Dryden (25) was vergeten om de instellingen in haar Uberapp te veranderen, zo meldt Metro UK. Hierdoor stond dat ze nog in Newcastle woonde, waar ze een tijdje studeerde. Maar de vrouw wilde vanuit Londen terug naar Guilford. Toen ze in slaap viel, had ze geen idee dat ze de verkeerde kant op ging.

Iets voor de eindbestemming wekte de chauffeur haar, om er zeker van te zijn dat de vrouw zo’n lange trip per taxi wilde afleggen. Dat bleek niet het geval en dus keerde het tweetal abrupt om. „Ik schaam me zo. Ik was iets te dronken en viel in slaap. Uiteindelijk kostte de dag mij in totaal ruim 400 pond”, aldus Dryden.