Psychiater rekent te hoog bedrag voor keuring rijbewijs

De hoge tarieven druisen in tegen de regels. Sommige medisch specialisten brengen bij iedereen hetzelfde bedrag in rekening, ook als de daadwerkelijke lengte van de keuring korter is. Ze mogen echter alleen de tijd in rekening brengen die in werkelijkheid met de keuring gemoeid was.

„Wij zien dat de prijzen tussen keurende medisch specialisten sterk verschillen”, aldus de NZa. Bij psychiaters varieert dit van 120 tot 305 euro.

De toezichthouder stelt ook vast dat mensen nergens terechtkunnen als ze een klacht hebben over de keuring. Rijbewijskeurders zijn niet verplicht om een klachtenprocedure aan te bieden. De NZa vermoedt ook dat sommige mensen onnodig worden gekeurd voor hun rijbewijs.

Mensen moeten soms voor hun gezondheidsverklaring een rijbewijskeuring ondergaan. Zij moeten dit zelf regelen en voor de kosten draaien ze zelf op.

