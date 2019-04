Man gearresteerd voor vernielen monument Nicky Verstappen

Een wandelaar ontdekte op 5 april beschadigingen aan het monument en waarschuwde de politie. DNA-sporen en onderzoek van de Limburgse politie en de Forensische Opsporing leidden uiteindelijk naar de verdachte. Hij is dinsdagochtend in zijn woning aangehouden.

Verstappen verdween in 1998 tijdens een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd snel aangetroffen. Vorig jaar is Jos B. opgepakt in Spanje op verdenking van het ontvoeren, misbruiken en doden van het kind. De volgende zitting in de zaak tegen B. vindt op 5 juni plaats.

