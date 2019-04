Gemeente Amsterdam naar rechter

„Wij hebben begrip voor de acties die de handhavers tot nu toe hielden”, zegt een woordvoerder van de gemeente, „Maar niet op Koningsdag. Op zo’n dag is het belang van een goede organisatie veel te groot.”

Normaliter wordt er een groep van ongeveer 450 politieagenten en handhavers ingezet om Koningsdag in goede banen te leiden. De handhavers zijn ’s avonds vooral actief om Koningsdagvierders richting de snelwegen en de stations te begeleiden. Ook zorgen zij dat er geen mensen meer de stad inkomen, zodat de reinigingsploegen in een nacht tijd de stad weer klaar kunnen maken voor het gewone leven.

Vanmiddag kwamen de bonden, die de handhavers of boa’s vertegenwoordigen, weer samen met de gemeenteambenaren van de afdeling Toezicht Handhaving Openbare Orde. Partijen kwamen niet nader tot elkaar. De gemeente zal nu vrijdag, een dag voor Koningsdag, via de rechter eisen dat de handhavers alsnog hun werk doen.

Geen bonnen

De bonden zijn onvermurwbaar. Eric Lakenman van de Nederlandse Boa Bond: „Wij zijn al sinds 4 april bezig met acties en die lopen definitief door tot en met Koningsdag. We zullen in aanloop naar de feestdag geen bonnen schrijven, ook op de dag zelf blijft het bonnenboekje in de zak en ’s avonds tijdens Koningsdag, als handhaving normaliter de veilige uitstroom van honderdduizenden mensen begeleidt, zetten wij onze staking door.”

De handhavers uit Amsterdam zijn boos, omdat zij veelvuldig met geweld te maken hebben, maar geen middelen krijgen om zich te verdedigen. De groep, die wordt gezien als rechterhand van de politie en die op straat rondloopt om de orde te bewaren, vraagt al ongeveer een half jaar om wapenstokken en pepperspray.

Een groep van ongeveer 50 handhavers kwam vandaag samen op de Dam om te protesteren tegen het standpunt van burgemeester Femke Halsema om het geweldsmonopolie alleen de politie te gunnen. Een handhaver: „Wij delen al in dat geweldsmonopolie, want wij kunnen ook mensen handhaven en mogen ons daarbij verdedigen. Ook de fiets wordt ingezet als wapen. Maar er gebeurt te veel en er zijn te veel handhavers de dupe van geweld, dat het tijd wordt dat wij ons serieus kunnen verdedigen.”

Burgemeester Femke Halsema heeft wel toegezegd dat de boa’s binnenkort bodycams krijgen, zodat geweld gemonitord kan worden. Volgens Halsema wil minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid niks weten van wapens voor handhavers.