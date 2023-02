Russische soldaat pronkt met trofee, maar geeft daardoor belangrijke informatie prijs

„Verse trofee. Oekraïense SAU 2S1 ’Gvozdika’ is veroverd door geallieerde troepen. Februari 2023”, luidt een bericht dat op 3 februari door een Telegramkanaal gelieerd aan de Wagnergroep werd gepost.

De nieuwszender Radio Liberty ging met de foto aan de slag en ontdekte dat het beeld van de houwitser voor het eerst gedeeld werd door de 55-jarige Rus Vladimir Lapin op het sociale netwerk VKontakte. Dat deed hij zo’n veertig minuten eerder dan het bewuste Telegramkanaal. Uit Lapins profiel blijkt dat hij in de tijd van de Sovjet-Unie in de luchtmacht gediend heeft en dat hij in de herfst van 2022 ook deelnam aan de ’speciale militaire operatie’ in Oekraïne.

Het sociale mediaprofiel van Lapin levert waardevolle informatie voor de Oekraïners op. Zo werden op dat profiel verschillende foto’s gevonden die genomen zouden zijn op het terrein van een verlaten mijn in het zuidoosten van Loehansk. Op zijn profiel zijn ook beelden te zien van werkplaatsen waar aan militaire toestellen gesleuteld wordt. Ten minste één van die beelden kan via geolocatie gelinkt worden aan Loehansk.

Radio Liberty bestudeerde ook satellietbeelden om de exacte locatie van de foto van de buitgemaakte houwitser te bepalen. Ook die foto bleek genomen op het terrein van de mijn.

Nog steeds in gebruik

Dat de mijn in Loehansk gebruikt werd als militaire basis was al langer bekend. In 2016 werd er al een grote verzameling van militaire toestellen opgemerkt. Maar het profiel van Lapin bevestigt dat de locatie nog steeds in gebruik is door het Russische leger.