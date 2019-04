Otten stapt op als penningmeester Forum

Otten, die ook lijsttrekker is voor de Eerste Kamer, zegt dat het drukke penningmeesterschap ’niet meer te combineren valt’ met zijn ’vele andere werkzaamheden’ voor de partij. De mede-oprichter van Forum zegt dat hij lid blijft van het partijbestuur en zich voortaan zal richten op onder andere de campagnes.

In NRC Handelsblad zei Otten afgelopen weekend dat Baudet te veel naar rechts leunt en te veel aandacht opeist. Bovendien vindt hij dat Baudet de partij niet moet „gebruiken als vehikel voor academische debatten die je zelf leuk vindt.” Hij vindt ook dat de partijleider op de verkiezingsavond „het succes meer had moeten delen” en dat Baudet „eraan moet wennen” dat andere leden meer het podium op zullen zoeken.

Baudet zei vandaag ’verrast’ te zijn door die uitspraken. Daarmee reageerde hij voor het eerst op de kritiek. Hij stelt dat het allemaal ’niet zo spannend’ is: „Het gaat een beetje over de toon en de uitwerking op sommige gebieden. Daar kunnen we over in gesprek.”

Volgens hem is er geen sprake van een tweestrijd in de partij of LPF-toestanden. Hij benadrukt vooral te hebben genoten van het mooie lenteweer afgelopen weekend: „Ik heb lekker gevaren en in de zon gezeten. Pasen is ook een feest van Forum voor Democratie, het is een renaissancefeest.”