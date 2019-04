Buma laconiek over onderwijsplan VVD

Dijkhoff zit in zijn maag met islamitische scholen zoals het Haga Lyceum in Amsterdam. De school ligt onder de loep vanwege leraren die jihadistische invloeden zouden loslaten op hun leerlingen en dus een loopje nemen met een Nederlands grondrecht als de vrijheid van onderwijs.

„We moeten op zoek naar een oplossing en daarbij is geen taboe”, zei de VVD’er zaterdag in een groot Telegraaf-interview. „We moeten de angst laten varen om bij artikel 23 in de buurt te komen. Misschien moet we het aanpassen of ondergeschikt maken aan artikel 1.”

Het vraaggesprek leidt dan misschien tot weinig beroering bij het CDA, anders is dat bij CU, een andere coalitiegenoot. Fractieleider Gert-Jan Segers noemt de uitspraken van Dijkhoff ’buitenproportioneel’ en waarschuwt hem niet aan artikel 23 van de grondwet te tornen. „Misbruik van vrijheid moet je aanpakken, vrijheid is nooit onbegrensd. Maar op deze manier zoekt hij ruzie met de verkeerde mensen.”

Dijkhoff deed het interview omdat hij met zijn partij een andere koers wil gaan varen. Hij wil dat de VVD weer meer aansluit bij de middenklasse en het mkb. Daarover wil hij met zijn achterban in discussie. Ook de problemen die salafistische scholen veroorzaken wil hij daar onderdeel van maken.

Bekijk ook: VVD omarmt koers van fractieleider Klaas Dijkhoff

Bekijk ook: Volgens Dijkhoff moet roer om bij VVD