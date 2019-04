’Gelukkig hebben ze niet geleden’

Het gezinnetje kwam om het leven bij de zelfmoordaanslag toen ze aan het ontbijten waren in het Shangri-la hotel in Colombo. „Godzijdank zijn ze alle drie in één keer om het leven gekomen. Zonder te hoeven lijden”, zegt Ben Nicholson in een verklaring die via het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken naar buiten is gekomen. „Anita was een geweldige perfecte vrouw die een inspiratie was voor onze kinderen”.

„Anita en ik waren enorm trots op Alex en Annabel en keken heel erg uit naar hun ontwikkeling tot volwassene”.

Anita en haar kinderen Alex (14) en Annabel (11) kwamen om bij de terroristische aanvallen in Sri Lanka. Ⓒ Facebook

Ben was tijdens de explosie net net in de nabijheid van zijn vrouw en kinderen. Na de klap was hij geruime tijd op straat en in de ziekenhuizen wanhopig op zoek naar zijn familie.

De Nicholsons woonden in Singapore en waren op familievakantie toen de terroristen toesloegen. Ben is partner van een advocatenbureau en zijn vrouw was juridisch adviseur. recent had ze een nieuwe baan bij het mijnbedrijf Anglo American.